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«Ребенок должен ходить в школу»: врачи отказали в карантине малышу из семьи с COVID-19

сегодня 14:17

PIXABAY.COM

На действия врачей пожаловалась жительница Советского района; муж потерял обоняние и несколько дней лежит с высокой температурой.

Жительница Советского района Новосибирска пожаловалась в соцсетях на странное отношение врачей. Речь о медиках из поликлиники №14.

Женщина рассказала, что в выходные её муж внезапно заболел. Поднялась температура до 39 градусов, а затем пропало обоняние. Врач отправил новосибирца сдать тест на коронавирус, но в поликлинике закончились расходные материалы, их придется ждать аж до 6 октября. Все это время мужчина является потенциально опасным для своих родных. Женщина забеспокоилась о сыне-школьнике. За советом обратилась в детскую поликлинику. Ответ врачей обескуражил жительницу Новосибирска.

Медики прямым текстом заявили, что пока не подтвердился диагноз – малыш должен продолжать ходить в школу. Возражения врачи слушать не стали и прекратили разговор с женщиной.

Напомним, в Новосибирской области на карантин из-за коронавируса закрыты около сотни классов в школах.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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