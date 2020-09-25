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Ребёнок пострадал в ДТП в Новосибирске: 10-летнего мальчика доставили в больницу с травмой головы

сегодня 22:21

Фото ГИБДД по Новосибирску

ДТП произошло в Ленинском районе; женщина не справилась с управлением.

В Новосибирске вчера вечером 10-летний мальчик пострадал в ДТП. Об этом сообщила группа пропаганды Госавтоинспекции по городу.

В 19:45 в Ленинском районе женщина 1982 года рождения двигалась на автомобиле Volkswagen Polo по улице, когда в районе дома №38 не справилась с управлением и совершила столкновение с двумя припаркованными машинами.

В припаркованных автомобилях в момент ДТП никого не было.

Ребёнка-пассажира Volkswagen Polo с травмой головы отвезли в медицинское учреждение.

Напомним, 25 сентября в столкновении двух автобусов в Новосибирске пострадали женщина и ребёнок.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

ДТП
новосибирск
ребёнок пострадал

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