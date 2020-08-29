Решено начать второй этап программы кэшбека за внутренний туризм в октябре
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Граждане охотно пользовались возможностью вернуть часть денег за путешествия по России; правительство решило продолжить программу безотлагательно.
Второй этап продлиться 1,5 месяца – с 15 октября по 5 декабря, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, программа кэшбека предлагает даже более гибкие условия участия, чем на первом этапе, что сделает кэшбек более доступным. В частности, включены короткие поездки от двух ночей, то есть – все путешествия выходного дня. Убран минимальный порог стоимости проживания, то есть, с любого путешествия внутри России можно получить обратно до 20% стоимости. Максимальная планка до 20 тысяч. Сама туруслуга может быть предоставлена до 10 января, фактически включая новогодние праздники.
Напомним, что 29 августа Ростуризм заявил, что рассматривает возможность продления программы кэшбека.
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