Резкое похолодание с мощными снегопадами идёт в Новосибирск
Густаво Зырянова
Температура упадет сразу на 10 градусов; снег будет идти всю неделю.
В Новосибирскую область на новой рабочей неделе придет резкое похолодание с сильными снегопадами. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».
По данным сервиса, плюсовая температура продержится в Новосибирске до среды. В дальнейшем столбик термометра опустится до нуля градусов. Со среды город и районы области завалит снегом. Ночные заморозки сохранятся, температура будет опускаться о отметки -3 градуса.
Средняя дневная температура на неделе составит около +1 градуса. К выходным немного потеплеет до +4 градусов.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Новосибирскую область заметёт снегом на новой рабочей неделе.
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