Резкое похолодание с мощными снегопадами идёт в Новосибирск

Густаво Зырянова

Температура упадет сразу на 10 градусов; снег будет идти всю неделю.

В Новосибирскую область на новой рабочей неделе придет резкое похолодание с сильными снегопадами. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».





По данным сервиса, плюсовая температура продержится в Новосибирске до среды. В дальнейшем столбик термометра опустится до нуля градусов. Со среды город и районы области завалит снегом. Ночные заморозки сохранятся, температура будет опускаться о отметки -3 градуса.

Средняя дневная температура на неделе составит около +1 градуса. К выходным немного потеплеет до +4 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Новосибирскую область заметёт снегом на новой рабочей неделе.