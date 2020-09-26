Резкое потепление придёт в Новосибирск на два дня

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Выходные порадуют новосибирцев теплом; в субботу и воскресенье синоптики обещают до плюс 14 градусов.

В субботу в отдельных районах Новосибирской области воздух прогреется до 17 градусов. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского УГМС.

В самом Новосибрске будет чуть прохладнее — до +14. Ветер ожидается юго-западный, слабый. Осадков не предвидится.

Тёплая погода сохранится и во второй деть уикенда — те же +14 градусов днём, правда, уже с северо-западным ветром. Его порывы местами будут достигать 14 метров в секунду.