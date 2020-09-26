Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Резкое потепление придёт в Новосибирск на два дня

сегодня 08:04

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Выходные порадуют новосибирцев теплом; в субботу и воскресенье синоптики обещают до плюс 14 градусов.

В субботу в отдельных районах Новосибирской области воздух прогреется до 17 градусов. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского УГМС.

В самом Новосибрске будет чуть прохладнее — до +14. Ветер ожидается юго-западный, слабый. Осадков не предвидится.

Тёплая погода сохранится и во второй деть уикенда — те же +14 градусов днём, правда, уже с северо-западным ветром. Его порывы местами будут достигать 14 метров в секунду.

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39791
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32735
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30398
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30238
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24138
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22851
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22158
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт