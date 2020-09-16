Родственникам не позволили провести независимую экспертизу: похороны Максима Марцинкевича состоялись сегодня

Фото со страницы Максима Марцинкевича в соцсети "ВКонтакте"

Найденного мёртвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича похоронили сегодня; провести независимую экспертизу родственникам так и не дали.

Похороны найденного мёртвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоялись сегодня на Кунцевском кладбище в Москве, провести независимую экспертизу родственникам так и не дали, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление адвоката Алексея Михальчика.

"Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии. Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провёл его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее, в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в 8 утра, его подготовку к церемонии они проведут сами. Ритуальщиков в свою очередь предупредили, что если будет какой-то осмотр, то их ждут проблемы с правоохранительными органами", — рассказал вчера собеседник агентства, представляющий интересы семьи Марцинкевича.

ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в Красноярске, подтвердила агентству, что её подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.

Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по Челябинской области для принятия решения.

На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нём, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток — "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".

Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей.

В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.

Тесак ранее был осуждён за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

Напомним, 17 сентября в СКР заявили о признании Марцинкевича в серии убийств.