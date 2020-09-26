Российским властям посоветовали не торопиться с тотальным карантином из-за COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения призвала российские власти не вводить полный локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом; этом может привести к серьёзным проблемам в экономике.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предостерегла от введения жёстких карантинных ограничений из-за коронавируса, поскольку такие действия негативно скажутся на экономике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Forbes.

"Но большой локдаун нужно стараться максимально избежать. Локдауны имеют огромное негативное влияние на экономику, соответственно, локальные ограничения могут быть выходом, но, конечно же, мы не можем исключать и введение иных необходимых мер", — сказала Вуйнович.

Она отметила, что важно осознавать и нести большую личную ответственность: соблюдать максимальную дистанцию, дезинфицировать руки, носить маски. Те же требования относятся и к бизнесу, который должен защищать сотрудников и клиентов.

Напомним, ранее президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу.