Россияне толпами спешно покидают Москву

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Только за год из столицы России уехали 50 тысяч человек; эксперты называют тенденцию «обескровливанием».

Эксперт, член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов заявил, что россияне начали активно уезжать из Москвы.

За 2018 год столицу покинули порядка 30-50 тысяч россиян. По мнению специалиста, ситуация неожиданная, так как ранее ежегодно переезжали и прибывали на заработки в столицу порядка 100-200 тысяч человек. Ситуацию эксперт назвал «обескровливанием города».

Причин такого явления несколько. В период экономического развития россияне устремились в другие мегаполисы, кроме столицы. Также сообщается, что на миграцию из Москвы повлияла возможность удаленной работы на рынке труда. Отъезд людей – благоприятная ситуация для регионов. Они смогут бороться за действительно талантливых специалистов.

Напомним, ранее россияне объяснили, почему не хотят заводить детей.