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Росстат: более 140 новосибирцев умерли от коронавируса в августе

сегодня 12:47

PIXABAY.COM

Новосибирский оперштаб сообщал лишь о 127 смертях; смертность от COVID-19 в регионе снизилась.

Росстат опубликовал данные о смертности в Новосибирской области. За месяц от коронавируса умер 141 житель нашего региона.

Коронавирус стал непосредственной причиной смерти 98 человек в августе 2020 года. От осложнений, вызванных опасной вирусной инфекцией, умерли еще 15 человек. В 28 случаях люди с коронавирусом умерли от других заболеваний. Таким образом, в августе от COVID-19 суммарно умер 141 пациент.

По данным регионального оперативного штаба, в августе от коронавируса умерли 127 человек. Смертность снизилась по сравнению с июлем. В пиковый месяц COVID-19 унес жизни 275 человек.

Напомним, сейчас в Новосибирской области 13 393 случая коронавирусной инфекции. 12 117 человек выписаны с выздоровлением, скончался 461 пациент.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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