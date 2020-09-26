С места гибели нижегородской журналистки снято оцепление: возник стихийный мемориал

Фото «Открытый Нижний»

Самоубийство журналистки Ирины Славиной вызвало общественный резонанс; на месте её гибели создан мемориал, горят свечи, нижегородцы несут цветы.

Оцепление с места гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной снято, сообщает «Открытый Нижний». Оцепление было поставлено в 15:30 возле здания ГУВД по Нижегородской области- для проведения оперативных мероприятий. На противоположной от здания стороне, возле станции метро «Горьковская» скопилось немало нижегородцев, пришедших выразить свою скорбь.

Напомним, 3 октября СК опроверг связь самоубийства Славиной с прошедшим у неё обыском.