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С места гибели нижегородской журналистки снято оцепление: возник стихийный мемориал

сегодня 03:25

Фото «Открытый Нижний»

Самоубийство журналистки Ирины Славиной вызвало общественный резонанс; на месте её гибели создан мемориал, горят свечи, нижегородцы несут цветы.

Оцепление с места гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной снято, сообщает «Открытый Нижний». Оцепление было поставлено в 15:30 возле здания ГУВД по Нижегородской области- для проведения оперативных мероприятий. На противоположной от здания стороне, возле станции метро «Горьковская» скопилось немало нижегородцев, пришедших выразить свою скорбь.

Напомним, 3 октября СК опроверг связь самоубийства Славиной с прошедшим у неё обыском.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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самоубийство

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