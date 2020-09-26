Самоубийство журналистки у здания МВД не связано с обысками у неё – СК

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Самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде 2 сентября её сторонники связали с прошедшими ранее обысками; правоохранители не видят связи.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области опровергает связь самоубийства Ирины Славиной, главного редактора интернет-издания «Коза Пресс», с прошедшим накануне у неё обыском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следственные действия у Славиной проводились в рамках уголовного дела, по которому она не были ни подозреваемой, ни обвиняемой, сообщают правоохранители. Обыск прошёл в шесть утра 1 октября, адвокату позвонить Славиной не дали. При обыске изъяты флешки, два ноутбука, домашний компьютер, мобильный Ирины и её мужа и несколько блокнотов.

Второго октября Славина на странице в Фейсбук оставила пост о том, что в её смерти нужно винить Российскую Федерацию.

Напомним, 2 октября российская журналистка покончила с собой у здания регионального МВД.