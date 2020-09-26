Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Самоубийство журналистки у здания МВД не связано с обысками у неё – СК

сегодня 01:27

Фото Telegram-канал BAZA

Самосожжение журналистки в Нижнем Новгороде 2 сентября её сторонники связали с прошедшими ранее обысками; правоохранители не видят связи.

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области опровергает связь самоубийства Ирины Славиной, главного редактора интернет-издания «Коза Пресс», с прошедшим накануне у неё обыском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следственные действия у Славиной проводились в рамках уголовного дела, по которому она не были ни подозреваемой, ни обвиняемой, сообщают правоохранители. Обыск прошёл в шесть утра 1 октября, адвокату позвонить Славиной не дали. При обыске изъяты флешки, два ноутбука, домашний компьютер, мобильный Ирины и её мужа и несколько блокнотов.

Второго октября Славина на странице в Фейсбук оставила пост о том, что в её смерти нужно винить Российскую Федерацию.

Напомним, 2 октября российская журналистка покончила с собой у здания регионального МВД.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

самоубийство

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39664
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32675
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30342
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30177
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24070
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22808
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22118
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт