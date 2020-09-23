Седого педофила с залысинами уже месяц не могут поймать в Иркутской области

Фото с сайта ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлениях в отношении несовершеннолетних; полиция располагает описанием педофила.

Педофила ищут ищут полицейские в Иркутской области. По данным правоохранителей, мужчина орудовал в 94 квартале города нефтехимиков в начале сентября. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Там уточнили, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ — это совершение иных действий сексуального характера в отношении детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить внешность мужчины. На вид ему 50-55 лет, рост около 175-180 см., телосложение среднее, короткие седые волосы, имеются лобные залысины, брови густые черного цвета.

Был одет в тёмная куртку, брюки тёмного цвета, светлую рубашку.

Полиция просит граждан, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить в дежурную часть полиции — 02 (112).

Напомним, ранее в России предложили кастрировать педофилов.