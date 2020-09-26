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Школьные каникулы из-за коронавируса: родителям хотят заплатить за вынужденный отпуск

сегодня 11:03

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Госдуме обсуждают инициативу о компенсации родителям школьников вынужденного отпуска; детей отправили на длительные каникулы из-за карантина.

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила предоставить оплачиваемый отпуск одному из родителей учеников младших классов на время осенних каникул, введённых из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

Автор инициативы полагает, что подобная мера позволит обезопасить российские семьи от финансовых проблем и возможного заражения.

Кроме того, по словам Стрыковой, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить своих детей.

Напомним, в Новосибирской области каникулы могут начаться раньше срока.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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