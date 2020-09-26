Школы Бурятии массово уходят на удаленку из-за вспышки коронавируса

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Дети будут учиться из дома в течение 14 дней; всего в республике 7,2 тысячи случаев заражения коронавирусом.

Школы Бурятии массово переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса. За сутки в республике еще 89 случаев заражения.





На дистанционное обучение переходят школы Улан-Удэ, Северобайкальска, Гусиноозерска, поселка Курумкан. А также – школы поселков Верхний Саянтуй и Нижний Саянтуй Тарбагатайского района и всего Иволгинского района. Дети будут учиться из дома в течение 14 дней.

Всего в Бурятии зарегистрирован 7271 случай коронавируса, из которых 4333 – в Улан-Удэ.

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили 79 случаев коронавируса.