Шли пешком 6 километров: кондуктор в Новосибирске выгнала из автобуса детей без масок

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Дети возвращались домой из школы; в компании-перевозчике все отрицают.

В Новосибирске кондуктор автобуса выгнала детей без масок. Школьникам пришлось идти домой пешком 6 километров.

Инцидент произошел в селе Каменка. Как пишут местные СМИ, 8-летний мальчик с одноклассниками возвращались из школы и сели в автобус. Пожилая кондуктор потребовала от детей надеть защитные средства на лица. Масок у детей не оказалось и тогда малышей с силой вытолкали из автобуса на остановке.





Чтобы вернуться домой школьникам пришлось идти пешком около шести километров. Возмущенная мать считает, что кондуктор поступила не по совести.

В компании-перевозчике маршрута заявили, что все изложенное женщиной – неправда. Предоставить видео инцидента они отказались.

Напомним, в сентябре в Новосибирске пранкер выгнал пассажиров из вагона метро.