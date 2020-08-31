Шокирующие кадры экологической катастрофы: на Камчатке из-за загрязнения океана погибли тысячи морских животных

Фото и видео из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

На Камчатке подозревают химическое загрязнение воды; на берег вынесло тысячи мёртвых морских животных.

На Камчатке на берег вынесло тысячи мёртвых морских животных, которые умерли, вероятно, из-за химического загрязнения воды. Об этом «РИА Новости» рассказал врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

По его словам, результаты исследования воды пока не готовы, но эксперты уже делают вывод о повышенном содержании нефтепродуктов и фенолов.

Куманьков отметил, что источник химического загрязнения пока не найден. Его поиском занимаются Росрыболовство и Росприроднадзор.

Местные жители публикуют видео с Халактырского пляжа. На записи видно, что он усеян трупами морских животных, среди них встретился даже крупный осьминог.

Ранее сообщалось, что на некоторых пляжах Камчатки изменился цвет воды, а у местных сёрферов опухали глаза и было раздражение на коже после контакта с водой.

Напомним, 31 августа экологическая катастрофа произошла в Алтайском крае.