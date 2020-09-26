Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Склад автомасел горит в Кировском районе Новосибирска

сегодня 16:36

Фотографии из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Горит склад на улице Петухова в Новосибирске; на месте работают пожарные.

На улице Петухова загорелся склад с автомаслами. Фотографии пожара в Кировском районе опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Склад с автомаслами общей площадью 400 квадратных метров загорелся сегодня в Кировском районе Новосибирска. Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространяется по зданию.

Столб чёрного дыма виден с разных районов левобережья. На месте уже работают пожарные.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности выясняются.

Напомним, сегодня утром пожар случился в жилом доме Ленинского района города.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

пожар
МЧС
новосибирск
склад

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39944
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32843
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30474
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30332
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24229
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22907
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22216
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт