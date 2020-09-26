Склад автомасел горит в Кировском районе Новосибирска

Фотографии из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Горит склад на улице Петухова в Новосибирске; на месте работают пожарные.

На улице Петухова загорелся склад с автомаслами. Фотографии пожара в Кировском районе опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Склад с автомаслами общей площадью 400 квадратных метров загорелся сегодня в Кировском районе Новосибирска. Очевидцы сообщают, что огонь быстро распространяется по зданию.

Столб чёрного дыма виден с разных районов левобережья. На месте уже работают пожарные.

Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности выясняются.

Напомним, сегодня утром пожар случился в жилом доме Ленинского района города.