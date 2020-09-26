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Скупают мешками: смотрим на самые популярные товары на сельхозярмарке в Новосибирске

сегодня 15:53

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Большая сельскохозяйственная ярмарка прошла сегодня в Новосибирске; горожане запаслись тыквами, орехами и ягодной, но самая большая очередь, традиционно, — выстроилась к продавцам картофеля.

Общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка прошла сегодня, 3 октября, на территории между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого. Новосибирцы смогли приобрести продукты по доступным ценам и сделать запасы на зиму.

Выбор был богатый: продавцы привезли картофель, морковь, свёклу, тыквы, болгарские перцы, лук, белокочанную и цветную капусту. Среди всего этого теплично-огородного многообразия нашлось место дикоросам, сухофруктам, мёду и продукции пчеловодства, хлебу, колбасным изделиям и рыбной продукции.

Фотограф Сиб.фм лично побывал на ярмарке, чтобы узнать, какие товары пользовались наибольшим спросом.

Напомним, на время работы ярмарки в Новосибирске вводили ограничение движения по близлежащим улицам.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
социальная ярмарка

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