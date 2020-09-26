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«Слежка по GPS» заставила новосибирского певца Митю Фомина отказаться от полёта в Лондон

сегодня 18:41

Фотографии из аккаунта mf_agent социальной сети Instagram

Два дня назад Фомин забронировал билеты; сегодня певец внезапно заявил, что решил остаться в Москве.

Новосибирский певец Митя Фомин отказался от идеи полететь в Лондон. Об этом он заявил сегодня в своём аккаунте Instagram.

Два дня назад Митя Фомин рассказал подписчикам, что собирается слетать в Лондон. Он даже забронировал билеты на самолёт. Однако в сегодняшнем посте певец заявил, что передумал улетать и решил остаться в Москве.

По словам Фомина, причин тому две. Во-первых, погода в Москве сейчас значительно лучше, чем в столице Англии. А во-вторых, певец опасается слежки властей.

«ЛондОн 🇬🇧, в который собирался битых три дня,решил пока поставить на паузу: денно-нощно льют дожжи <...> и поговаривают,нужно хорониться в карантине по гателям да хазам,ибо власти могут отследить тебя по gps,камерам с face-id и биллингу», — написал Фомин (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Он также с грустью отметил, что хоть и купил на днях новую панаму, носить её некуда.

Напомним, 28 сентября подписчики Фомина заявили, что устали от его «голых» фотографий.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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