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Снег обрушится на Новосибирск после тёплых выходных

сегодня 09:21

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

После тёплых выходных осень снова вступит в свои права в Новосибирске; синоптики обещают снег и гололёд на дорогах.

Пришедшее в Новосибирскую область тепло будет недолгим. Уже в понедельник в регионе ожидаются снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, 6 октября ветер сменится на северо-западный и начнутся осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночная температура в ряде районов области опустится до -5, что спровоцирует гололёд на дорогах.

Снег пройдёт и во вторник, 7 октября. При этом ночью может похолодать да 0,-5 градусов, днём воздух прогреется до 1-6 тепла.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал, сколько стоит подготовить машину к зиме.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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Теги

Новосибирская область
снег

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