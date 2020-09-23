Собаку из глубокого колодца спасли в Новосибирске

Пес провалился в колодец на улице Петухова; на помощь несчастному животному пришли спасатели.

В Новосибирске спасли собаку, провалившуюся в глубокий колодец. Инцидент произошел в Кировском районе.





Как рассказали в группе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте», женщина выгуливала пса на улице Петухова. Животное бегало в высокой траве и провалилось в открытый колодец. Самостоятельно достать питомца у хозяйки не получилось. Прибывший экипаж МАСС за несколько минут вытащил собаку. Опасный колодец закрыли деревянными досками.

Спасательная операция заняла около часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как врачи спасли 102-летнюю безнадёжную пациентку с раком кожи.