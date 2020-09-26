Совершившая суицид нижегородская журналистка рассуждала о самоубийстве ещё год назад

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Покончившая с собой главред нижегородского издания "Коза Пресс" планировала свой поступок год назад; о способах самоубийства журналистка рассуждала на личных страницах в соцсетях.

Главный редактор нижегородского портала "Коза Пресс" Ирина Славина, которая 2 октября свела счёты с жизнью перед зданием регионального МВД, ранее уже задумывалась о суициде. Об этом сообщают "Известия".

Журналисты издания изучили записи в соцсетях Славиной и нашли там публикации с рассуждениями о способах самоубийства перед зданиями силовых ведомств.

В частности, пост об этом главред размещала летом 2019 года. По её мнению, такой вариант ухода из жизни лучше, чем смерть от болезней.

Напомним, главред нижегородского СМИ скончалась 2 октября, на месте её гибели возник стихийный мемориал.