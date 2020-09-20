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«Спартак» - «Зенит» 3 октября: где смотреть, время матча, котировки букмекеров

сегодня 12:28

PIXABAY.COM

Дерби между футбольными командами двух столиц пройдет в Москве; «Спартак» и «Зенит» делят лидерство в РПЛ.

3 октября пройдет один из самых интересных матчей в очередном туре Российской премьер-лиги. Московский «Спартак» на домашней арене примет питерский «Зенит». Начало игры в 19 часов по московскому времени.

Игра ожидается боевой. Обе команды сейчас набрали по 20 очков и занимают в турнирной таблице РПЛ первое место. Победитель сможет единолично выйти в лидеры всей лиги.

Матч можно будет увидеть в прямо эфире на телеканале «Мачт ТВ», а также на «Матч Премьер».

Букмекеры считают фаворитом супердерби «Зенит». Ставки на победу питерской команды принимаются с коэффициентом 2.30. На успех «Спартака» ставки принимаются с коэффициентом в 3.20. За ничью дают 3.35.

Напомним, в сентябре «Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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