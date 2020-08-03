Средний размер ипотечного кредита в России превысил докоронавирусный уровень

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Граждане вернулись к активным ипотечным займам; растёт «средний чек» ссуды.

В последний месяц лета средний ипотечный кредит достиг 2,66 млн рублей, что на 2% выше, чем в марте, в «докоронавирусный» период. В годовом исчислении размер ипотеки вырос на 12%. Такие данные приводит НБКИ.

И это на фоне того, что в апреле размер ипотечного кредита упал сразу на 8,5%, но постепенно не только отыграл падение, но и превысил уровень до коронавируса.

Лидирует по размеру ипотечного кредита Москва – 5,66 млн рублей, за ней следует Московская область с 4,04 млн, потом – Санкт-Петербург, где занимают 3,45 млн, ему в спину дышит Ямало-Ненецкий округ — 3,35 миллиона рублей, замыкает топ-5 Приморский край, где средняя ипотека составляет 3,03 миллиона рублей.

Напомним, 3 августа Михаил Мишустин снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%.