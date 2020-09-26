Свалка в центре города: житель Новосибирска пожаловался на незаконный вывоз мусора на улице Фрунзе

Фотографии из соцсети «ВКонтакте»

Горожанин подкрепил своё заявление фото и видео происходящего; по словам новосибирца, незаконный вывоз мусора продолжается на протяжении года.

Житель Новосибирска пожаловался на незаконный вывоз мусора на улице Фрунзе. По его словам, продолжается это на протяжении целого года. Фото и видео происходящего горожанин опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Раньше сюда свозили землю, сейчас уже выкидывают всё подряд. Это, видимо, борьба за экологию и знаменитая мусорная реформа во всём своем проявлении», — написал горожанин (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Свои заявления Михаил подкрепил видеозаписью происходящего и красноречивыми фотографиями.

«Надеюсь, они могут получить такой штраф, который им даст понять, что центр города не места для складирования мусора. Куда смотрит знаменитая экология Новосибирска, это же в их интересах?» — возмущается житель Центрального района.

Напомним, 28 сентября туристы пожаловались на горы мусора недалеко от гейзерного озера в Горном Алтае.