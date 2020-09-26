Театральный сквер за Оперным начали благоустраивать в Новосибирске
Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"
Благоустройство Театрального сквера стартовало в Новосибирске; работы будут заершены 2 ноября.
Работы по благоустройству сквера за Оперным театром начались сегодня, сообщили в мэрии Новосибирска.
В планах замена покрытия дорожек и переходов через трамвайные пути, а также водоотводных лотков.
Кроме того, в Театральном сквере установят освещение, лавочки и урны.
Будут высажены новые кустарники и газон.
"Работы по благоустройству сквера завершатся 2 ноября", — подчеркнули в мэрии.
Напомним, сегодня в Тимирязевском сквере Новосибирска началась вырубка деревьев.
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