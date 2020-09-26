Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Театральный сквер за Оперным начали благоустраивать в Новосибирске

сегодня 18:23

Фото из группы "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"

Благоустройство Театрального сквера стартовало в Новосибирске; работы будут заершены 2 ноября.

Работы по благоустройству сквера за Оперным театром начались сегодня, сообщили в мэрии Новосибирска.

В планах замена покрытия дорожек и переходов через трамвайные пути, а также водоотводных лотков.

Кроме того, в Театральном сквере установят освещение, лавочки и урны.

Будут высажены новые кустарники и газон.

"Работы по благоустройству сквера завершатся 2 ноября", — подчеркнули в мэрии.

Напомним, сегодня в Тимирязевском сквере Новосибирска началась вырубка деревьев.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

мэрия
благоустройство
новосибирск
сквер
оперный

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

39966
Гимназию в Красноярске из-за COVID-19 отправили на каникулы раньше срока
32863
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30484
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30347
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
24245
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22915
Пьяный тракторист на Алтае случайно задавил человека в поле
22223
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт