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Тело накрыли тканью: житель Первомайки погиб при падении с высоты

сегодня 14:28

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Тело человека обнаружено под окнами высотки в Первомайском районе Новосибирска; на месте работает полиция.

Под окнами дома, расположенного по улице Твардовского, 22 в Первомайском районе Новосибирска, обнаружено тело. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте".

По данным подписчика паблика, умерший упал с большой высоты.

Сейчас тело накрыто тканью, на месте работают полицейские.

Личность погибшего устанавливается.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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