Тело накрыли тканью: житель Первомайки погиб при падении с высоты
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
Тело человека обнаружено под окнами высотки в Первомайском районе Новосибирска; на месте работает полиция.
Под окнами дома, расположенного по улице Твардовского, 22 в Первомайском районе Новосибирска, обнаружено тело. Об этом сообщается в группе "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте".
По данным подписчика паблика, умерший упал с большой высоты.
Сейчас тело накрыто тканью, на месте работают полицейские.
Личность погибшего устанавливается.
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