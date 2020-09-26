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Труп известного омского бизнесмена нашли в багажнике на трассе

сегодня 20:05

PIXABAY.COM

Компания погибшего занималась сантехникой и строительством; следователи ведут проверку.

На трассе в Омской области в припаркованном автомобиле нашли труп известного бизнесмена. Местные СМИ сообщили, что на теле не нашли следов насилия.

Очевидцы обратили внимание на странно припаркованный автомобиль «Ленд Крузер» на 590 километре трассы. Оказалось, что в багажнике лежал труп хозяина машины. На место ЧП вызвали сотрудников полиции и следователей. Последние не обнаружили следов насилия на теле.

Оказалось, что найденный мужчина – известный предприниматель, который занимался строительством и сантехническими работами.

Точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

Напомним, ранее в Омске резко выросла цена проезда в маршрутках.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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происшествия

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