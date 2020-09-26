Угнала "Мерседес" и влетела на нём в столб пьяная дама в Новосибирске

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ДТП с участием "Мерседеса" произошло в ночь на субботу в Новосибирске; за рулём иномарки находилась нетрезвая женщина.

32-летняя жительница Новосибирска устроила ночное ДТП на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Прибывшие на место аварии инспекторы выяснили, что женщина-водитель была пьяна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Женщина за рулём «Мерседес С-200» совершила столкновение со стоящим легковым автомобилем, а затем наехала на столб", — уточнили в ведомстве.

Там также отметили, что автоледи не имела необходимых документов на автомобиль.

Женщину доставили в районный отдел полиции, где выяснилось, что иномарка ей не принадлежит. Транспортное средство она взяла без разрешения у своего 35-летнего знакомого, с которым накануне распивала спиртное, воспользовавшись оставленными без присмотра ключами от «Мерседеса».

В отношении сибирячки возбуждено уголовное дело.

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