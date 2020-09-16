В Иркутской области завершили поиск пропавшего без вести дальнобойщика

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Искали мужчину в течение недели; обстоятельства инцидента выясняются.

Живым и здоровым найден в Братском районе Иркутской области дальнобойщик, переставший выходить на связь 26 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Дальнобойщик перевозил трубы на грузовике «Вольво» по трассе «Вилюй». Ориентировку на мужчину получили все наружные наряды полиции ряда районов региона. Поиски успешно завершились 2 октября. Подробности уточняются.

Напомним, 16 сентября блондинка – дальнобойщица рассказала о своей работе.