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В Иркутской области завершили поиск пропавшего без вести дальнобойщика

сегодня 00:07

Фото pixabay.com

Искали мужчину в течение недели; обстоятельства инцидента выясняются.

Живым и здоровым найден в Братском районе Иркутской области дальнобойщик, переставший выходить на связь 26 сентября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Дальнобойщик перевозил трубы на грузовике «Вольво» по трассе «Вилюй». Ориентировку на мужчину получили все наружные наряды полиции ряда районов региона. Поиски успешно завершились 2 октября. Подробности уточняются.

Напомним, 16 сентября блондинка – дальнобойщица рассказала о своей работе.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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