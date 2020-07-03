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В Ленинском районе Новосибирска пальбу фейерверком по людям и проезжающим автомобилям устроили неизвестные

сегодня 23:33

Фото с сайта pixabay.com, видео из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Коробки с фейерверком перевернулись; видео инцидента попало в Сеть.

На улице Станционной на парковке кто-то затеял запуск фейерверка. В результате под ударом случайных залпов оказались припаркованные автомобили и прохожие. Видеозапись очевидца происшествия опубликовала группа "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Несколько залпов устремились в воздух, однако потом коробки с салютом упали и начали хаотичную пальбу во всех направлениях.

Автор видео не смог уточнить, чем всё закончилось, поскольку решил ретироваться бегством, опасаясь попасть под удар.

Напомним, 3 июля были опубликованы самые яркие залпы салюта в Новосибирске.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

видео
новосибирск
происшествие
салют

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