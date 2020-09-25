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В Новосибирске воспитательница детсада подрабатывает в секс-шопе

сегодня 18:15

PIXABAY.COM

Жительница Новосибирска называет место работы «доктор любви»; во время пандемии женщина прошла много обучающих семинаров.

В Новосибирске нашли пожилую воспитательницу детского сада, которая подрабатывает консультантом в секс-шопе. Женщине пришлось оставить медицину.

Как пишут новосибирские СМИ, «двойную жизнь» женщина ведет с предпенсионного возраста. Сначала, приехав в Новосибирск, дама чуть за пятьдесят устроилась на работу воспитателем в детский сад. Но денег не хватало и на подработку в магазин для взрослых её пригласили друзья дочери. Место своей работы женщина называет «доктор любви». Во время пандемии, когда было много свободного времени, дама прошла много обучающих семинаров по товарам и ассортименту магазина.

Воспитательница считает, что молодым людям в консультантах таких магазинов не место. Дескать, покупатели больше доверяют продавцу с опытом. Она истово кайфует, когда в магазин заглядывают парочки и вместе выбирают игрушки для сексуальных утех.

Напомним, ранее мы назвали пять признаков сексуальной совместимости.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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