В России за сутки коронавирусом заразились почти 10000 человек
9 859 новых случаев коронавируса выявлено в России за минувшие сутки; в больницах умерли 174 пациента.
За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 563 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу 3 октября.
🔸 Москва — 2884
🔸 Санкт-Петербург — 358
🔸 Московская область — 259
🔸 Ростовская область — 219
🔸 Нижегородская область — 199
🔸 Воронежская область — 177
🔸 Кемеровская область — 168
🔸 Свердловская область — 165
🔸 Архангельская область — 160
🔸 Ставропольский край — 153
🔸 Ханты-Мансийский АО — 153
🔸 Саратовская область — 135
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 134
🔸 Ульяновская область — 129
🔸 Волгоградская область — 124
🔸 Удмуртская Республика — 118
🔸 Красноярский край — 113
🔸 Оренбургская область — 111
🔸 Самарская область — 111
🔸 Краснодарский край — 106
🔸 Алтайский край — 103
🔸 Республика Коми — 99
🔸 Омская область — 98
🔸 Томская область — 98
🔸 Республика Крым — 98
🔸 Иркутская область — 97
🔸 Мурманская область — 96
🔸 Пензенская область — 96
🔸 Республика Саха (Якутия) — 93
🔸 Тюменская область — 91
🔸 Республика Алтай — 87
🔸 Забайкальский край — 87
🔸 Пермский край — 86
🔸 Республика Дагестан — 85
🔸 Республика Бурятия — 84
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 80
🔸 Ленинградская область — 79
🔸 Республика Калмыкия — 79
🔸 Челябинская область — 79
🔸 Новосибирская область — 79
🔸 Хабаровский край — 78
🔸 Кировская область — 77
🔸 Республика Карелия — 72
🔸 Приморский край — 72
🔸 Орловская область — 70
🔸 Тверская область — 69
🔸 Белгородская область — 67
🔸 Брянская область — 67
🔸 Сахалинская область — 66
🔸 Калужская область — 65
🔸 Калининградская область — 64
🔸 Костромская область — 60
🔸 Ярославская область — 60
🔸 Ивановская область — 59
🔸 Вологодская область — 57
🔸 Новгородская область — 57
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 55
🔸 Республика Ингушетия — 54
🔸 Курская область — 53
🔸 Рязанская область — 49
🔸 Астраханская область — 49
🔸 Владимирская область — 48
🔸 Тамбовская область — 48
🔸 Псковская область — 48
🔸 Республика Хакасия — 47
🔸 Республика Башкортостан — 44
🔸 Липецкая область — 43
🔸 Республика Мордовия — 39
🔸 Амурская область — 39
🔸 Магаданская область — 39
🔸 Республика Адыгея — 37
🔸 Курганская область — 37
🔸 Тульская область — 36
🔸 Республика Северная Осетия — 36
🔸 Смоленская область — 34
🔸 Республика Тыва — 33
🔸 Чувашская Республика — 28
🔸 Республика Татарстан — 27
🔸 Камчатский край — 27
🔸 Севастополь — 26
🔸 Республика Марий Эл — 25
🔸 Еврейская АО — 18
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Чукотский АО — 3
🔸 Ненецкий АО — 1.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают