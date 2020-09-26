В России за сутки коронавирусом заразились почти 10000 человек

9 859 новых случаев коронавируса выявлено в России за минувшие сутки; в больницах умерли 174 пациента.

За последние сутки в России выявлено 9 859 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 563 человека. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по коронавирусу 3 октября.

🔸 Москва — 2884

🔸 Санкт-Петербург — 358

🔸 Московская область — 259

🔸 Ростовская область — 219

🔸 Нижегородская область — 199

🔸 Воронежская область — 177

🔸 Кемеровская область — 168

🔸 Свердловская область — 165

🔸 Архангельская область — 160

🔸 Ставропольский край — 153

🔸 Ханты-Мансийский АО — 153

🔸 Саратовская область — 135

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 134

🔸 Ульяновская область — 129

🔸 Волгоградская область — 124

🔸 Удмуртская Республика — 118

🔸 Красноярский край — 113

🔸 Оренбургская область — 111

🔸 Самарская область — 111

🔸 Краснодарский край — 106

🔸 Алтайский край — 103

🔸 Республика Коми — 99

🔸 Омская область — 98

🔸 Томская область — 98

🔸 Республика Крым — 98

🔸 Иркутская область — 97

🔸 Мурманская область — 96

🔸 Пензенская область — 96

🔸 Республика Саха (Якутия) — 93

🔸 Тюменская область — 91

🔸 Республика Алтай — 87

🔸 Забайкальский край — 87

🔸 Пермский край — 86

🔸 Республика Дагестан — 85

🔸 Республика Бурятия — 84

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 80

🔸 Ленинградская область — 79

🔸 Республика Калмыкия — 79

🔸 Челябинская область — 79

🔸 Новосибирская область — 79

🔸 Хабаровский край — 78

🔸 Кировская область — 77

🔸 Республика Карелия — 72

🔸 Приморский край — 72

🔸 Орловская область — 70

🔸 Тверская область — 69

🔸 Белгородская область — 67

🔸 Брянская область — 67

🔸 Сахалинская область — 66

🔸 Калужская область — 65

🔸 Калининградская область — 64

🔸 Костромская область — 60

🔸 Ярославская область — 60

🔸 Ивановская область — 59

🔸 Вологодская область — 57

🔸 Новгородская область — 57

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 55

🔸 Республика Ингушетия — 54

🔸 Курская область — 53

🔸 Рязанская область — 49

🔸 Астраханская область — 49

🔸 Владимирская область — 48

🔸 Тамбовская область — 48

🔸 Псковская область — 48

🔸 Республика Хакасия — 47

🔸 Республика Башкортостан — 44

🔸 Липецкая область — 43

🔸 Республика Мордовия — 39

🔸 Амурская область — 39

🔸 Магаданская область — 39

🔸 Республика Адыгея — 37

🔸 Курганская область — 37

🔸 Тульская область — 36

🔸 Республика Северная Осетия — 36

🔸 Смоленская область — 34

🔸 Республика Тыва — 33

🔸 Чувашская Республика — 28

🔸 Республика Татарстан — 27

🔸 Камчатский край — 27

🔸 Севастополь — 26

🔸 Республика Марий Эл — 25

🔸 Еврейская АО — 18

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Чукотский АО — 3

🔸 Ненецкий АО — 1.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 204 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 21 251 летальный исход, выздоровело 975 859 человек.