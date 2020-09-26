В Самаре будут судить воспитателей за издевательства над детьми

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Воспитатели дома ребенка "Солнышко" предстанут перед судом в Самаре; пострадавшими проходят трое детей.

В областной столице закончили расследование в отношении двух теперь уже бывших воспитательниц детского дома "Солнышко". Их обвинили по статье УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", сообщает sova.info.



- По версии следствия, 1 июля 2020 года в период с 17 до 18 часов женщины находились на прогулке с детьми в беседке на территории Дома ребенка и ненадлежащим образом исполняли возложенные на них обязанности по воспитанию трех двухлетних детей. Это выразилось в жестоком обращении, — рассказали в управлении Следственного комитета РФ по Самарской области.



История получила огласку после распространения в Интернете видео. На записи заметно, как одна женщина выбрасывает ребенка из коляски, а затем бьет по голове другого малыша. При расследовании появились данные, что вторая воспитательница тоже ударила по голове ребенка. Воспитательниц немедленно уволили. Но они сейчас подали иски в суд, чтобы восстановиться на работе.





Уголовное дело в отношении женщин рассмотрит суд Октябрьского района Самары.