Вирусолог объяснил рост случаев коронавируса в Новосибирске

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Новосибирский вирусолог назвал два основных фактора роста заболеваемости; ситуация с коронавирусом может стать ещё хуже.

Новосибирский вирусолог, доктор биологических наук Сергей Нетёсов рассказал, почему в Новосибирской области растет число заболевших коронавирусом.

По словам специалиста, заболеваемость повышается во всех регионах России. Причин тому несколько. Одна из них – возврат людей из мест отдыха, где люди слабо соблюдали меры предосторожности и не носили маски. Некоторые привезли коронавирус в скрытой или явной форме.

Второй фактор – начало учебного года в школах и вузах. По словам ученого, увеличилась интенсивность движения людей, они стали больше времени проводить в закрытых помещениях, что также ведет к росту заболеваемости.

Главной причиной роста заболеваемости коронавирусом, по словам Сергея Нетёсова, является несоблюдение масочного режима. Защитные средства нужно носить правильно, всегда и везде. Если не соблюдать элементарные меры предосторожности, то пик заболеваемости может быть выше, чем весной. Маски обязательно нужно надевать на нос – ведь это первое место, куда попадёт вирус.





Высказался ученый и о переводе школьников на удаленное обучение. По его мнению, на заболеваемости это не скажется никак, ведь дети и молодые люди болеют коронавирусом в легкой форме или бессимптомно, но активно заражают окружающих.

Ношение масок поможет снизить не только скорость распространения коронавируса, но и любых других инфекций. По словам Нетесова, в этом сезоне благодаря ношению масок уровень заболеваемости ОРВИ упал в 2-3 раза.

«От второй волны я на сегодняшний день вижу одно реальное лекарство — это соблюдение мер безопасности. Как бы банально это ни звучало и как бы люди ни устали от всего этого, но сейчас еще более необходимо носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и беречь старшее поколение: оно по-прежнему в группе риска», — ранее рассказывал Нетёсов «Сиб.ФМ»

Напомним, за сутки в Новосибирской области выявили ещё 79 заражений коронавирусом.