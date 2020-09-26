«Всё искрило, трамвай задымился»: в центре Новосибирска из-за аварии парализовало движение общественного транспорта

Фотографии из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Инцидент произошёл на улице Депутатской; в результате было парализовано движение 13-го маршрута в радиусе трёх километров.

На улице Депутатской на пути «Легенды» оказалась стрела автовышки, на которую при движении вагона ушло напряжение с контактной сети. Трамвай после случившегося начал дымиться. Фотографии и историю очевидцев опубликовала группа «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Автовышка работала у дома №48 на улице Депутатской. Рабочие прокладывали провода к рекламному щиту и находились в люльке, чуть выше контактной сети.

«Проезжающий трамвай приподнял контактную сеть чуть выше автовышки и загнул токоснимающий механизм. Вагон проехал ещё несколько метров, после чего начало всё искрить из-за короткого замыкания. Это продолжалось на протяжении нескольких минут, пока водитель трамвая не отключил подачу питания», — рассказал очевидец.

В результате произошедшего оказалось парализовано движение 13-го маршрута в радиусе трёх километров.

Напомним, сегодня в Новосибирске загорелся склад с автомаслами.