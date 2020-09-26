Выпала с 10 этажа: Следком проверяет обстоятельства гибели женщины в Новосибирске

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

Новосибирские следователи работают на месте обнаружения тела женщины в Первомайском районе; по предварительных данным, она упала с высоты 10 этажа.

Следователи в Новосибирске проверяют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено 3 октября у дома по улице Твардовского в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Было обнаружено тело женщины с травмами, характерными при падении с высоты. Предположительно, погибшая выпала с десятого этажа. Личность женщины устанавливается", — сказали в Следкоме.

В пресс-службе также добавили, что по факту обнаружения тела начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщил об обнаруженном теле человека в Первомайском районе.