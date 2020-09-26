Выплаты и пособия: пять самых важных изменений октября

PIXABAY.COM

Правила начисления пособий изменятся; на часть выплат перестанут принимать заявления.

Получателей социальных выплат ждет несколько важных изменений, которые вступят в силу уже в октябре. Мы собрали самые важные и полезные.

«Путинские» пособия на детей до 16 лет смогут получить только те семьи, которые не подавали заявления раньше. Заявления на выплаты 5 и 10 тысяч рублей принимать перестанут. Речь идет о таких выплатах как:

– на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей (за три месяца – 15 тысяч);

– единовременное пособие на детей от 3 до 16 лет в размере 10 000 рублей;

– единовременное пособие на всех детей до 16 лет в размере 10 000 рублей.

Если семья подаст заявление на получение пособий в октябре – все средства перечислят сразу.

Подать заявление можно через портал госуслуг, а также в МФЦ или в местном отделении пенсионного фонда.





Пособия и выплаты на детей с 1 октября будут перечислять только на карты национальной платежной системы «Мир». Это касается пособий:

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком;

- пособие по безработице;

- ежемесячные выплаты на детей до 3 лет и с 3 до 7 лет;

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР.

Те, кто не хочет пользоваться картой национальной платежной системы, смогут получить деньги на банковский счет, не привязанный к карте, или же наличными на почте.

Перестанут платить пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей в повышенном размере. Эта мера поддержки была введена для тех, кто прекратил деятельность после 1 марта. Ежемесячный размер пособия составлял 12 130 рублей. Перестанут продлевать выплаты и тем россиянам, которые утратили право на получение пособие после 1 марта.

Снова нужно будет подавать заявления на субсидии. Ранее все выплаты и пособия автоматически продлевались в беззаявительном порядке. Со 2 октября россиянам новь придется собирать бумажные документы и подавать заявления на получение помощи от государства.

Автоматическое продление выплат касалось и ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка. Теперь же заявление снова нужно подать в органы соцзащиты и ПФР.

Наконец, льготники, которые имеют право на набор социальных услуг, должны определиться, в каком виде они будут их получать. В октябре нужно выбрать – получить льготы в натуральной форме или же их денежный эквивалент.

Пособия на детей от 3 до 7 лет продолжат платить до конца 2020 года. В 2021 году сумму выплат увеличат.