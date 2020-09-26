Закрыть торговые центры и кинотеатры хотят в Москве из-за коронавируса

Ужесточение карантинных мер может произойти уже в октябре; москвичи не слушают рекомендации Собянина по самоизоляции.

Власти Москвы хотят вновь закрыть торговые центры и кинотеатры из-за коронавируса. Ужесточение карантинных мер обсуждается и в правительстве России.

Как пишут СМИ, окончательное решение о новом закрытии предприятий могут принять после завершения внеплановых школьных каникул в столице. Избежать такого шага можно, если заболеваемость коронавирусом снизится или как минимум стабилизируется. В мэрии Москвы также хотят блокировать социальные карты пенсионеров ради ограничения их

передвижения по городу. Выяснилось, что лишь 14% пожилых послушались Собянина и стараются не выходить из дома из-за второй волны коронавируса.

Напомним, в Новосибирской области за сутки выявили ещё 79 случаев коронавируса.