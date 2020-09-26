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Зарплата новосибирцев оказалось одной из самых низких в Сибири

сегодня 16:21

PIXABAY.COM

Средняя зарплата в Новосибирске составляет 39 тысяч 874 рубля; в целом по Сибири размер зарплаты превышает 42,5 тысячи рублей.

Зарплата жителей Новосибирской области оказалась одной из самых низких в Сибири. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Размер средней зарплаты в столице Сибири статистики оценили в 39 тысяч 874 рубля. В целом по региону размер вознаграждения работников составляет 42 тысячи 804 рубля.

В общем рейтинге зарплат новосибирцы оказались на четвертом месте с конца. Меньше всех сибиряков зарабатывают в Алтайском крае — 28 тысяч 797 рублей. Самыми богатыми оказались красноярцы с зарплатой в 52 тысячи 807 рублей.

Напомним, в октябре прибавку к пенсиям и зарплатам получат более 2,6 миллионов россиян.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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