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Жеребьевка Лиги чемпионов: российские команды узнали даты матчей

сегодня 17:40

PIXABAY.COM

Первую игру проведет «Зенит»; заключительный матч Лиги чемпионов для российских команд пройдет в декабре.

Российские команды узнали даты матчей с соперниками в Лиге чемпионов. Первый матч проведет «Зенит».

Игра против «Брюгге» пройдет 20 октября. 28 октября питерцы отправятся на выезд и сыграют с «Боруссией». 4 ноября в России пройдет матч «Зенита с «Лацио». Ответная встреча пройдет 24 ноября. 2 декабря ожидается выездной матч «Зенита» с «Брюгге». Наконец, 8 декабря в Петербурге пройдет матч «Зенит – Боруссия».

20 октября «Краснодар» отправится на выезд против «Ренна». 28 октября в Россию приедут футболисты «Челси». 4 ноября пройдет игра «Севилья» — «Краснодар». Спустя двадцать дней пройдет ответная встреча. 2 декабря «Краснодар» дома примет «Ренн». Все завершится 8 декабря выездным матчем с «Челси».

Московский «Локомотив» стартует 21 октября выездной игрой с «Зальцбургом». 27 октября команда примет «Баварию». 3 ноября – «Атлетико». 25 ноября пройдет ответная встреча на выезде. 1 декабря в гости к москвичам пожалуют футболисты «Зальцбурга». 9 декабря пройдет матч «Бавария» — «Локомотив».

Напомним, ранее «Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Автор:
Антон Каликанов
Журналист

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