Жителя Омска будут судить из-за недостаточно пьяной девушки

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Омич попытался ограбить девушку в баре; мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

Житель Омска пойдет под суд за попытку ограбления девушки в баре. Подробности дела сообщила региональная пресс-служба ГУ МВД.

21-летняя студентка отдыхала в баре и отлучилась, оставив сумку возле барной стойки. Её заметил другой посетитель бара и решил тайком забрать все имущество. Мужчина думал, что девушка сильно пьяная и не заметил пропажи банковской карты, телефона и пропуска. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и поймали злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель.

Теперь ему снова грозит 5 лет тюрьмы за кражу.