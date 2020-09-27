Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«А люди голодают»: свалку еды нашли жители Омской области

сегодня 17:01

Фото Pixabay

В Омской области местные жители обнаружили свалку продуктов питания; в соцсетях пожаловались на пренебрежительное отношение к еде.

Жители села в Омской области нашли недалеко от населённого пункта свалку продуктов питания. Видео сегодня опубликовали в социальных сетях. На этих кадрах видно, как в одном месте свалены сотни товаров с маркировкой крупного ритейлера.

Пользователей соцсетей возмутило подобное отношение. По мнению одних, это можно расценивать, как загрязнение окружающей среды.

«А штраф ритейлеру за несанкционированную свалку ещё не выписали?», — пишет местный житель.

Другие сетуют на пренебрежительное отношение к продуктам в условиях низких доходов местного населения.

«Тут еду выбрасывают, а люди голодают!», — возмущается подписчик.

Напомним, накануне житель Новосибирска пожаловался на свалку в центре города.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33125
ПФР рассказал, что обязательно нужно сделать до 1 октября
30660
Компенсация отпуска, школьные поборы, гибель рабочего и кубок мира по боксу: главные новости 30 сентября – в одном материале
30562
Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 1 октября – рейтинг регионов, увеличение дотаций муниципалитетам и закрытие школ
29945
Проезд в маршрутках Омска резко подорожал
24482
Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
22407
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 27 сентября
22386
«У мамы из рук таблетки выбивал»: пожилой новосибирец засудил всю семью из-за дома, в котором никто не живёт