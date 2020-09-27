«А люди голодают»: свалку еды нашли жители Омской области
Фото Pixabay
В Омской области местные жители обнаружили свалку продуктов питания; в соцсетях пожаловались на пренебрежительное отношение к еде.
Жители села в Омской области нашли недалеко от населённого пункта свалку продуктов питания. Видео сегодня опубликовали в социальных сетях. На этих кадрах видно, как в одном месте свалены сотни товаров с маркировкой крупного ритейлера.
Пользователей соцсетей возмутило подобное отношение. По мнению одних, это можно расценивать, как загрязнение окружающей среды.
«А штраф ритейлеру за несанкционированную свалку ещё не выписали?», — пишет местный житель.
Другие сетуют на пренебрежительное отношение к продуктам в условиях низких доходов местного населения.
«Тут еду выбрасывают, а люди голодают!», — возмущается подписчик.
Напомним, накануне житель Новосибирска пожаловался на свалку в центре города.
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