«А люди голодают»: свалку еды нашли жители Омской области

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В Омской области местные жители обнаружили свалку продуктов питания; в соцсетях пожаловались на пренебрежительное отношение к еде.

Жители села в Омской области нашли недалеко от населённого пункта свалку продуктов питания. Видео сегодня опубликовали в социальных сетях. На этих кадрах видно, как в одном месте свалены сотни товаров с маркировкой крупного ритейлера.

Пользователей соцсетей возмутило подобное отношение. По мнению одних, это можно расценивать, как загрязнение окружающей среды.

«А штраф ритейлеру за несанкционированную свалку ещё не выписали?», — пишет местный житель.

Другие сетуют на пренебрежительное отношение к продуктам в условиях низких доходов местного населения.

«Тут еду выбрасывают, а люди голодают!», — возмущается подписчик.

Напомним, накануне житель Новосибирска пожаловался на свалку в центре города.