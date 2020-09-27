Астрологический прогноз на 4 октября 2020: будьте миротворцами

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Астрологический институт Павла Глобы представил прогноз на первое воскресенье октября; сегодня день справедливости.

Этот день связан со справедливостью, объединением людей, близких по духу. Хорошо начинать судебные процессы, но не нарушая мира и гармонии, так как именно миротворчеством отмечено благое дело этого дня. Это также день веселья, радости, любви, игр и занятий с детьми. С ним связаны активное начало, движение, храбрость, спортивные соревнования, упорство в достижении цели. День связан с плодородием, поэтому его нужно провести как можно более полноценно. Хорошо в этот день дарить подарки.

Медицина

В этот день в целебных целях полезно выпить немного красного вина, чтобы находиться в расслабленном состоянии: чем более расслаблены, тем менее уязвимы. Не рекомендуется лечить болезни шеи, горла, зубов, щитовидной железы и эндокринной системы. Показано лечение заболеваний половых органов и толстого кишечника.

Приметы

Хорошо, если вы никак не можете отойти сегодня ото сна – это знак того, что совесть ваша чиста. Увидеть радугу, солнце и дождь к миру, благополучию и справедливости. Найти мелкий металлический предмет – к счастью, удаче, любви. Случайно уколоться чем-то, порезаться или ошпариться – знак того, что вас может покинуть удача. Упала сумка, шляпа, или вы что-то уронили – к материальным потерям. Найти рядом со своим домом мелкие монеты гербом вверх – хороший знак для женщин: любовь, благополучие, зачатие ребенка; для мужчин – удача в любви. Если в доме начинает отваливаться штукатурка, особенно на пороге дома, если что-то ломается или отваливается колесо у машины, велосипеда, телеги – знак разорения, потери. Опаздываете на транспорт – к неудаче и несчастным случаям. От порыва ветра открываются окна, форточки, ветер дует в окна и воет – знак неприятностей в доме и с близкими людьми. Если на расческе остается много волос – знак разорения, печали, несчастья.

Сновидения

Значение имеют лишь те сны, которые приснились в пасмурную погоду. Они реализуются очень быстро, буквально в течение двух суток. Трактуются такие сны очень просто: мясо – болезнь; кровь – родственники; драка – выяснение отношений; вода – очищение; молочные продукты – укрепление имущества; одежда – благополучие, удача; птицы снятся к известию, всевозможным новостям, а также к друзьям и компаниям.

Пища

Сегодня надо есть понемногу, но часто (не менее семи раз за день). Это день радости, и пища тоже должна быть тоже в радость. Рекомендуются в основном молочные продукты, различные отвары, бульоны. Хорошо в течение всего дня постоянно что-нибудь жевать. Разрешено пить вино, но тоже понемногу и часто. Противопоказана тяжелая, грубая пища.

Одежда

Сегодня не рекомендуется надевать светлые одежды. Необходимо придерживаться одежды строгих тонов, предпочтительнее темные и серые тона.