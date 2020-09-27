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Больше 10 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России

сегодня 15:05

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

В России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса; умерли 107 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.

🔸 Москва — 3327

🔸 Санкт-Петербург — 392

🔸 Московская область — 296

🔸 Ростовская область — 234

🔸 Нижегородская область — 201

🔸 Воронежская область — 179

🔸 Архангельская область — 176

🔸 Свердловская область — 172

🔸 Кемеровская область — 169

🔸 Ханты-Мансийский АО — 155

🔸 Ставропольский край — 150

🔸 Ульяновская область — 141

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 141

🔸 Волгоградская область — 129

🔸 Саратовская область — 128

🔸 Красноярский край — 122

🔸 Удмуртская Республика — 115

🔸 Оренбургская область — 115

🔸 Самарская область — 114

🔸 Томская область — 108

🔸 Республика Коми — 106

🔸 Мурманская область — 105

🔸 Алтайский край — 105

🔸 Республика Крым — 100

🔸 Иркутская область — 99

🔸 Омская область — 99

🔸 Краснодарский край — 97

🔸 Республика Саха (Якутия) — 95

🔸 Пензенская область — 93

🔸 Тюменская область — 93

🔸 Республика Бурятия — 89

🔸 Забайкальский край — 89

🔸 Республика Алтай — 85

🔸 Республика Дагестан — 84

🔸 Пермский край — 84

🔸 Челябинская область — 81

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 79

🔸 Хабаровский край — 79

🔸 Ленинградская область — 78

🔸 Республика Калмыкия — 78

🔸 Кировская область — 78

🔸 Новосибирская область — 77

🔸 Приморский край — 74

🔸 Брянская область — 72

🔸 Республика Карелия — 72

🔸 Орловская область — 71

🔸 Белгородская область — 68

🔸 Калужская область — 67

🔸 Тверская область — 67

🔸 Ивановская область — 65

🔸 Калининградская область — 65

🔸 Костромская область — 64

🔸 Ярославская область — 60

🔸 Курская область — 58

🔸 Новгородская область — 58

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 57

🔸 Вологодская область — 56

🔸 Владимирская область — 54

🔸 Рязанская область — 52

🔸 Республика Ингушетия — 51

🔸 Сахалинская область — 51

🔸 Астраханская область — 50

🔸 Тамбовская область — 49

🔸 Псковская область — 49

🔸 Республика Хакасия — 48

🔸 Липецкая область — 44

🔸 Республика Башкортостан — 44

🔸 Магаданская область — 42

🔸 Республика Адыгея — 41

🔸 Республика Мордовия — 41

🔸 Курганская область — 39

🔸 Тульская область — 38

🔸 Республика Северная Осетия — 36

🔸 Амурская область — 36

🔸 Смоленская область — 35

🔸 Республика Тыва — 30

🔸 Республика Татарстан — 26

🔸 Чувашская Республика — 26

🔸 Камчатский край — 26

🔸 Республика Марий Эл — 25

🔸 Еврейская АО — 25

🔸 Севастополь — 23

🔸 Чеченская Республика — 4

🔸 Ненецкий АО — 2

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Россия
коронавирус

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