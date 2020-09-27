Больше 10 тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России
Фото Михаила Докукина/Сиб.фм
В России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса; умерли 107 человек.
За последние сутки в России выявлено 10 499 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 284 человека.
🔸 Москва — 3327
🔸 Санкт-Петербург — 392
🔸 Московская область — 296
🔸 Ростовская область — 234
🔸 Нижегородская область — 201
🔸 Воронежская область — 179
🔸 Архангельская область — 176
🔸 Свердловская область — 172
🔸 Кемеровская область — 169
🔸 Ханты-Мансийский АО — 155
🔸 Ставропольский край — 150
🔸 Ульяновская область — 141
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 141
🔸 Волгоградская область — 129
🔸 Саратовская область — 128
🔸 Красноярский край — 122
🔸 Удмуртская Республика — 115
🔸 Оренбургская область — 115
🔸 Самарская область — 114
🔸 Томская область — 108
🔸 Республика Коми — 106
🔸 Мурманская область — 105
🔸 Алтайский край — 105
🔸 Республика Крым — 100
🔸 Иркутская область — 99
🔸 Омская область — 99
🔸 Краснодарский край — 97
🔸 Республика Саха (Якутия) — 95
🔸 Пензенская область — 93
🔸 Тюменская область — 93
🔸 Республика Бурятия — 89
🔸 Забайкальский край — 89
🔸 Республика Алтай — 85
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Пермский край — 84
🔸 Челябинская область — 81
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 79
🔸 Хабаровский край — 79
🔸 Ленинградская область — 78
🔸 Республика Калмыкия — 78
🔸 Кировская область — 78
🔸 Новосибирская область — 77
🔸 Приморский край — 74
🔸 Брянская область — 72
🔸 Республика Карелия — 72
🔸 Орловская область — 71
🔸 Белгородская область — 68
🔸 Калужская область — 67
🔸 Тверская область — 67
🔸 Ивановская область — 65
🔸 Калининградская область — 65
🔸 Костромская область — 64
🔸 Ярославская область — 60
🔸 Курская область — 58
🔸 Новгородская область — 58
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 57
🔸 Вологодская область — 56
🔸 Владимирская область — 54
🔸 Рязанская область — 52
🔸 Республика Ингушетия — 51
🔸 Сахалинская область — 51
🔸 Астраханская область — 50
🔸 Тамбовская область — 49
🔸 Псковская область — 49
🔸 Республика Хакасия — 48
🔸 Липецкая область — 44
🔸 Республика Башкортостан — 44
🔸 Магаданская область — 42
🔸 Республика Адыгея — 41
🔸 Республика Мордовия — 41
🔸 Курганская область — 39
🔸 Тульская область — 38
🔸 Республика Северная Осетия — 36
🔸 Амурская область — 36
🔸 Смоленская область — 35
🔸 Республика Тыва — 30
🔸 Республика Татарстан — 26
🔸 Чувашская Республика — 26
🔸 Камчатский край — 26
🔸 Республика Марий Эл — 25
🔸 Еврейская АО — 25
🔸 Севастополь — 23
🔸 Чеченская Республика — 4
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 215 001 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 358 летальных исходов, выздоровело 979 143 человека.
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