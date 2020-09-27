Больше 350 учеников и учителей заразились коронавирусом в Республике Алтай
Фото из открытых источников
Роспотребнадзор Алтая озвучил шокирующие цифры; 146 учителей и 207 учеников заболели коронавирусом в республике.
Республиканский Роспотребнадзор опубликовал сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Алтай. В ведомстве сообщают, что на 25.09.2020 среди заболевших COVID-19 — 146 работников образовательных учреждений, 207 учащихся образовательных учреждений, 29 студентов.
Из-за вспышки коронавируса в республике полностью приостановлен учебный процесс в семи школах, также на карантин закрыты 32 класса в 17 школах. Школьники переведены на дистанционный формат обучения.
Напомним, в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 13 393 человек.
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