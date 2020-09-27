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«Был в гостях, употребляли спиртное»: стали известны подробности падения мужчины с высоты в Новосибирске

сегодня 13:43

Фото "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" из открытых источников

Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины при падении с высоты; ЧП случилось в Калининском районе.

На улице Гребенщикова в Калининском районе обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту СКР проводит доследственную проверку. Личность мужчины устанавливается. Об этом сообщили в региональном СК.

«Предположительно он выпал с 11 этажа. Был в гостях, употребляли спиртные напитки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, тело обнаружили под окнами жилого дома сегодня утром.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Следственный комитет
новосибирск
падение с высоты

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