«Был в гостях, употребляли спиртное»: стали известны подробности падения мужчины с высоты в Новосибирске
Фото "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте" из открытых источников
Следственный комитет начал проверку по факту смерти мужчины при падении с высоты; ЧП случилось в Калининском районе.
На улице Гребенщикова в Калининском районе обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты. По данному факту СКР проводит доследственную проверку. Личность мужчины устанавливается. Об этом сообщили в региональном СК.
«Предположительно он выпал с 11 этажа. Был в гостях, употребляли спиртные напитки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Напомним, тело обнаружили под окнами жилого дома сегодня утром.
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