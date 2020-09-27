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До 500 россиян в неделю могут въезжать в Грецию

сегодня 15:39

Фото pixabay.com

Правительство Греции продлило до 12 октября разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю; у них должны быть отрицательные тесты на коронавирус.

Греция продлила до 12 октября условия въезда россиян в страну. По-прежнему их может быть до 500 человек и у всех должны быть отрицательные тесты на коронавирус.

Как сообщает РИА Новости, постановление опубликовано в официальной правительственной газете.

Условия въезда остаются прежними. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путём через три аэропорта — Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный текст на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных.

Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется репатриировать пассажира за свой счёт.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. В аэропорту прилёта может быть сделан выборочный тест на COVID-19, в этом случае гражданин до получения результатов лабораторного исследования не должен покидать место своего временного проживания. Нарушителям грозит административный штраф в размере пяти тысяч евро.

Напомним, сегодня Сиб.фм рассказал, в какие страны нужно сдавать тест на коронавирус.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

туристы
коронавирус
Греция

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