Ещё одно смертельное падение с высоты в Новосибирске
Фото "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
В Калининском районе Новосибирска мужчина разбился при падении с высоты; на месте работает полиция.
В Калининском районе мужчина погиб, упав с высоты. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Трагедия произошла сегодня утром в доме №12 на улице Гребенщикова. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют детали случившегося.
По словам подписчика, мужчина разбился, упав с балкона одного из верхних этажей многоэтажки.
Напомним, накануне смертельное падение с высоты было зарегистрировано в Первомайском районе Новосибирска.
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