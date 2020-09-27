Ещё одно смертельное падение с высоты в Новосибирске

Фото "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

В Калининском районе Новосибирска мужчина разбился при падении с высоты; на месте работает полиция.

В Калининском районе мужчина погиб, упав с высоты. Информация об этом появилась в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Трагедия произошла сегодня утром в доме №12 на улице Гребенщикова. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют детали случившегося.

По словам подписчика, мужчина разбился, упав с балкона одного из верхних этажей многоэтажки.

Напомним, накануне смертельное падение с высоты было зарегистрировано в Первомайском районе Новосибирска.