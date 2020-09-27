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Ещё три смерти – коронавирус в Новосибирске: сообщение оперативного штаба на 4 октября

сегодня 11:26

Фото pixabay.com

77 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области; за сутки умерли три человека.

По данным оперативного штаба на утро 4 октября в регионе зарегистрировано 13 470 случаев коронавирусной инфекции (+77 за последние сутки), в том числе у 809 детей. 12 149 человек выписаны с выздоровлением (+32 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 67 лет и женщины в возрасте 50 лет и 61 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 464 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 34 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 952.

В больницы районов области госпитализированы 635 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 543 894 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находится 1 491 житель области, 45 268 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 2 757 обращений, госпитализированы 25 пациентов.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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коронавирус

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